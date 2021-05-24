23 мая в Черноморском национальном университете им. Петра Могилы состоялся День открытых дверей, в котором участвовала и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина.

Во время встречи с абитуриентами Ольга Купчишина отметила, что залог стабильной и результативной работы любого предприятия или учреждения — это кадровый потенциал. «Налоговики хотят пополнения их рядов молодыми квалифицированными и амбициозными специалистами, которые желают быть профессионалами своего дела, стремятся реализовывать и внедрять новые идеи, работать для государства и его граждан».

Во время встречи молодежь интересовалась особенностями деятельности налоговой службы, вопросом заработной платы и условиями трудоустройства в органах налоговой службы.

Налоговики хотят пополнения их рядов молодыми квалифицированными и амбициозными специалистами.

Встреча способствовала росту интереса молодежи к будущей профессии, повышению мотивации к овладению профессиональными знаниями.

Ольга Купчишина пожелала абитуриентам успехов в учебе, вручила памятные подарки и поблагодарила представителей ЧНУ за возможность презентовать ГУ ГНС в Николаевской области как надежного и современного работодателя, который максимально способствует становлению студентов как специалистов.

Главное управление ГНС в Николаевской области