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Деньги для борьбы с COVID -19 тратят не по назначению — исследование николаевских активистов

Деньги для борьбы с COVID -19 тратят не по назначению — исследование николаевских активистов
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Общественные активисты Николаевской области начали мониторинг бюджетных расходов на борьбу с COVID-19. Их деятельность предполагает проверку медицинских закупок больницами области и отслеживания коррупционных рисков. Инициативная группа начала работу в начале июля и уже нашла некоторые нарушения. О них рассказали журналистам во время пресс-конференции.

сюжет

На борьбу с коронавирусом в Украине правительство и международные донорские организации выделили 116 млн долларов. Эти деньги распределили между областями и должны тратить на закупку конкретных товаров и услуг. Директор Учебно-методического центра защиты прав человека Борис Кудар говорит: в наших реалиях существует высокий риск нецелевого использования этих средств, поэтому николаевские активисты взялись проверять, как их тратят больницы области.

Активистка Татьяна Зелинская, которая активно участвует в мониторинге, утверждает: нарушения есть, по большому счету больницы области используют деньги, предназначенные для борьбы с коронавирусом, на решение своих текущих проблем.

Мы обнаружили, что некоторые больницы употребляют эти деньги на закупку бензина, газа, тес-систем на беременность, гепатит и т.д. Эти вещи не предусмотрены Постановлением. Точно так же мы выясняем куда девается то оборудование и медикаменты, Которые закуплены как благотворительная помощь.

В свою очередь юрист Вадим Мельников проверял, как больницы проводили закупку товаров, работ и услуг, в частности по упрощенной процедуре.

Не все больницы его придерживаются списка товаров, работ и услуг, которые можно закупать по упрощенной процедуре, этот список утвержденный Кабмином. Например, Южноукраинская больница закупила ремонт аппарата для анестезии, которого нет в перечне установленном Кабмином в качестве закупок, установленных на преодоление ковида, — говорит юрист.

Как отмечают активисты, это лишь первые результаты мониторинга, его планируют продолжить минимум до конца года. Кроме того, активисты собираются оказывать правовую помощь гражданам, чьи права были нарушены во время карантина.

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Алина Сидорова

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