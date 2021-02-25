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Главная страница » Blog » Власть » Денис Шмыгаль: С 1 марта пенсии вырастут на 11%

Денис Шмыгаль: С 1 марта пенсии вырастут на 11%

Денис Шмыгаль: С 1 марта пенсии вырастут на 11%
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С 1 марта произойдет повышение пенсий на 11%. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров 24 февраля. По его словам, такая индексация — это обязанность правительства перед украинскими пенсионерами.

Мы понимаем, что во время коронакризы особенно важно поддержать наиболее уязвимые слои населения. Именно поэтому Правительство нашло соответствующие механизмы и средства, чтобы провести повышение пенсий уже с 1 марта, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, как отметил Премьер-министр, Правительство подало в Верховную Раду законопроект, который предлагает закрепить ежегодную дату индексации 1 марта.

Мы хотим, чтобы пенсии наконец индексировались автоматически. Так же как мы сейчас реализуем инициативу, по которой пенсии будут назначаться автоматически, без дополнительных обращений. Также в предлагаемом нами законопроекте мы предлагаем, чтобы индексация пенсий с 1 марта осуществлялась всем без исключения категориям пенсионеров, включая и ученых, и военнослужащих, — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль напомнил, что в прошлом году Правительство впервые установило ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 гривен для людей в возрасте от 80 лет. А также отметил, что уже в этом году дополнительные доплаты получат и люди старше 75 лет.

Все эти шаги являются частью стратегии Президента Украины по борьбе с бедностью и повышению социальных стандартов в стране. И это также выполнения приоритетной задачи, которая стоит перед нашим правительством по обеспечению достойного уровня выплат и для пенсионеров, и для медиков, и для учителей, — отметил Премьер-министр.
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Алина Сидорова

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