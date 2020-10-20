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Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона

Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона

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Главная страница » Blog » Власть » Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие “Николаевоблтеплоэнерго” для начала отопительного сезона

Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона

Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона
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Во вторник, 20 октября, депутаты городского совета все же собрались на сессию и выделили из бюджета 10,5 млн гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Почему в Николаеве не исключают возможные перебои с теплом?

Как ранее заявлял руководитель теплоснабжающего предприятия Николай Логвинов, эти деньги были нужны для выплаты Министерству финансов Украины.

Александр Сенкевич рассказал о дальнейшей судьбе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Из-за того, что Минфин заблокировал «Николаевоблтеплоэнерго» платежи, под угрозой оказалась работа по проекта «Повышение энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения Украины». В рамках этого проекта в Николаеве модернизировали три котельные, которые давали тепло более 37 тысячам николаевцев.

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Алина Сидорова

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