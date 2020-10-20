Во вторник, 20 октября, депутаты городского совета все же собрались на сессию и выделили из бюджета 10,5 млн гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Почему в Николаеве не исключают возможные перебои с теплом?

Как ранее заявлял руководитель теплоснабжающего предприятия Николай Логвинов, эти деньги были нужны для выплаты Министерству финансов Украины.

Александр Сенкевич рассказал о дальнейшей судьбе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Из-за того, что Минфин заблокировал «Николаевоблтеплоэнерго» платежи, под угрозой оказалась работа по проекта «Повышение энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения Украины». В рамках этого проекта в Николаеве модернизировали три котельные, которые давали тепло более 37 тысячам николаевцев.