В ходе очередного заседания 56-й сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился руководитель ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов с просьбой дать разрешение на получение кредита в сумме 25 млн. Эти деньги нужны для выплаты зарплат работникам предприятия. Последние 5 лет, пояснил Николай Логвинов, именно летом ОКП не хватает денег на зарплаты, что может негативно сказаться на подготовке города к предстоящему отопительному сезону.

«Мы провели переговоры с банком «Восток», который дал нам «добро» на кредит в сумме 25 миллионов гривен на 3 месяца. Цель кредита в выплате зарплаты и налогов. Кредит с 1 июля по 30 сентября этого года. Чтобы мы могли взять кредит и 1 июля подписать этот договор, необходимо разрешение сессии», – сказал Николай Логвинов.

Против разрешения на взятие кредита, по крайней мере нынешним руководством ОКП, на сессии выступили оппозиционеры. В частности г глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов настаивал на отстранении директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова от исполнения служебных обязанностей. Также он предложил обратиться в полицию, чтобы те возбудили уголовное производство из-за «халатного управления и хищений, выявленных проверкой КРУ».

Немало претензий к руководителю теплоснабжающего предприятия было и у депутата, а также бывшего замдиректора ОКП Игоря Копейки. Однако депутаты увидели в заявлениях коллеги личную заинтересованность и стали на сторону Логвинова. Сергей Карцев сообщил, что И.Копейка судиться с предприятием касательно взыскания своей зарплаты, поэтому на лицо конфликт интересов. Он, а также ряд его коллег, призвали поставить вопрос на голосование.

Вопрос о кредите для «Николаевоблтеплоэнерго» был внесен в повестку, но дважды не набрал нужного количества голосов. Позже мэр Александр Сенкевич внес вопрос в третий раз, в итоге его поддержал 31 депутат.