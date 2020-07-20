19 июля в Николаеве состоялись два поединка 3-го тура Чемпионата Украины по бейсболу. На поле СК «Заря» в рамках дивизиона «Б» (II подгруппа) николаевский «Десант» принимал команду «Дельфины» из Черноморска.

В этот день сильнее оказались представители команды «Десант». Они победили со счетом: 20 — 0; 18 — 7. Благодаря этим победам николаевцы поднялись на 2 строке турнирной таблицы.



Справка:

Николаевский «Десант» сформирован на базе КДЮСШ «Атлант». В команде есть спортсмены разного возраста. Есть опытные игроки. Также руководство клуба постепенно к большому бейсболу подключает молодежь.