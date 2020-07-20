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Главная страница » Blog » Спорт » «Десант» победил «Дельфинов»: в Николаеве состоялись матчи 3 тура Чемпионата Украины по бейсболу

«Десант» победил «Дельфинов»: в Николаеве состоялись матчи 3 тура Чемпионата Украины по бейсболу

«Десант» победил «Дельфинов»: в Николаеве состоялись матчи 3 тура Чемпионата Украины по бейсболу
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19 июля в Николаеве состоялись два поединка 3-го тура Чемпионата Украины по бейсболу. На поле СК «Заря» в рамках дивизиона «Б» (II подгруппа) николаевский «Десант» принимал команду «Дельфины» из Черноморска.

В этот день сильнее оказались представители команды «Десант». Они победили со счетом: 20 — 0; 18 — 7. Благодаря этим победам николаевцы поднялись на 2 строке турнирной таблицы.

Справка:

Николаевский «Десант» сформирован на базе КДЮСШ «Атлант». В команде есть спортсмены разного возраста. Есть опытные игроки. Также руководство клуба постепенно к большому бейсболу подключает молодежь.

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Алина Сидорова

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