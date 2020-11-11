На Николаевском судостроительном заводе после докового ремонта спустили на воду десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Об этом сообщает источник «Николаев — город корабелов».

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Согласно ремонтной сведения у корабля зачистили, дефектировали, отремонтировали и покрасили внешнюю обшивку и конструкцию корпуса, отремонтировали валопроводы винто-рулевой и дейдвудного системы, привели в порядок донно забортной арматуры, восстановили протекторы и тому подобное.

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Напомним, в 2019 году СДК «Юрий Олефиренко» прошел на МСЗ срочный ремонт системы главного двигателя, без которого дальнейшая эксплуатация корабля была бы невозможна. Но именно доковый ремонт с восстановлением соответствующих конструкций и устройств, корабль прошел впервые за многие годы.