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Главная страница » Blog » Культура » Детям из Николаева предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Герой лакомства»

Детям из Николаева предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Герой лакомства»

candy 3898414 1280 - Детям из Николаева предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Герой лакомства»
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С целью поддержки и развития творческих детских талантов с 1 июня по 31 июля пройдет всеукраинский конкурс детских рисунков «Герой лакомства», который может «ожить» на обертке новой конфеты.

Конкурс проведут для детей трех возрастных категорий: до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 15 лет.

Победители в каждой возрастной категории будут награждены ценными призами: за 1 место — графическим планшетом, за 2 место — смартфоном, за 3 место — ящиком сладостей. Победители конкурса будут определены не позднее 31 августа.

Более подробно с условиями конкурса рисунка можно ознакомиться на сайте zt-ls.net.

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Алина Сидорова

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