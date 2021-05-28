С целью поддержки и развития творческих детских талантов с 1 июня по 31 июля пройдет всеукраинский конкурс детских рисунков «Герой лакомства», который может «ожить» на обертке новой конфеты.

Конкурс проведут для детей трех возрастных категорий: до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 15 лет.

Победители в каждой возрастной категории будут награждены ценными призами: за 1 место — графическим планшетом, за 2 место — смартфоном, за 3 место — ящиком сладостей. Победители конкурса будут определены не позднее 31 августа.

Более подробно с условиями конкурса рисунка можно ознакомиться на сайте zt-ls.net.