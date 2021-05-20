В Детском городке «Сказка» воспитано уже не одно поколение малышей. Живописный уголок отдыха был торжественно открыт 19 мая 1982 года. И в этом году он отмечает 39-й День рождения.

Сегодня городок переживает масштабную реконструкцию. Для маленьких и взрослых посетителей готовятся обновленные развлекательные комплексы и программы. Новая концепция развития учреждения направлена ​​на то, чтобы превратить такую ​​знакомую и любимую горожанами «Сказку» на место семейного отдыха современного формата.

Значительно расширится пространство для досуга, количество торговых площадок уменьшится, в большинстве своем превратившись в яркие артобъекты. В «Сказке» появятся интересные фотозоны с современным освещением, захватывающие лабиринты в зеленых аллеях из экзотических деревьев. Остроты ощущений детям и взрослым придаст почти 8-метровая башня свободного падения и 3-ярусный веревочный парк с надежными системами страхования. Насладиться удивительными видами можно будет, удобно устроившись в 8 гондолах колеса обозрения. У всеобщего любимца-паровозика появится депо, а другие, привычные всем, аттракционы обновятся, чтобы снова и снова развлекать и веселить малышей. Если же кому-то захочется попробовать сладостями — добро пожаловать на фуд-корты.

по информации Николаевского городского совета