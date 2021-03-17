17 марта следователи следственного управления ГУНП и сотрудники УСБУ во процессуальным руководством областной прокуратуры задержали жителя Николаева во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 55 тыс. грн.

Злоумышленник должен был передать деньги должностным лицам одного из николаевских университетов за выдачу диплома бакалавра без фактического обучения в указанном учебном заведении с внесением недостоверных данных о получении высшего образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ст. 368-3 УК Украины «Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, соединенный с требованием неправомерной выгоды». Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения о подозрении причастным к указанному преступлению лицам.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигурантов и в учебном заведении.