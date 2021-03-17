Сегодня Среда, 17 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

image 600x400 - Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

mws1 600x400 - В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

office 600x400 - В Украине появятся центры креативной экономики

В Украине появятся центры креативной экономики

habar diplom 1 600x400 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Диплом без обучения в университете — полицейские задержали взяточника

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Диплом без обучения в университете – полицейские задержали взяточника

Диплом без обучения в университете — полицейские задержали взяточника

habar diplom 1 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника
0

17 марта следователи следственного управления ГУНП и сотрудники УСБУ во процессуальным руководством областной прокуратуры задержали жителя Николаева во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 55 тыс. грн.

Злоумышленник должен был передать деньги должностным лицам одного из николаевских университетов за выдачу диплома бакалавра без фактического обучения в указанном учебном заведении с внесением недостоверных данных о получении высшего образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

habar diplom 2 1024x766 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ст. 368-3 УК Украины «Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, соединенный с требованием неправомерной выгоды». Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения о подозрении причастным к указанному преступлению лицам.

habar diplom 3 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигурантов и в учебном заведении.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат
Next post В Украине появятся центры креативной экономики

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dsc 3089 600x400 - Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии

dia covid zapis 600x400 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

ukraine now 600x400 - Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство