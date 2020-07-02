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Главная страница » Blog » Криминал » Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов
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Директриса филиала «Надра Банк» обвиняется в присвоении денег, которые хранились в банке.

По версии следствия, женщина, в течение 2011-2015 годов, присваивала деньги с помощью подделанных квитанций о получении банком средств от клиентов. За пять лет убытки составили почти 230 тыс гривен.

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По ст. 191 и 366 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, и служебный подлог) женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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