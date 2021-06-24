По состоянию на 21 июня в Николаеве зафиксирован 21 провал на сетях предприятия, — об этом сообщил директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в Фейсбуке.

По состоянию на 21 июня выявлен 21 провал. Заменены 10 метров трубы диаметром 400 мм и 5 метров диаметром 800 мм. В работе канализационной сети 16 адресов с провалами.

Отдельно в посте шла речь о провале на улице Флотской. Директор «Николаевводоканала» отметил, что сейчас принимается решение о выделении средств на замену там 400 метров трубы. На месте организовали перекачку стоков, чтобы не допустить затопления частных домов.

коллектор на улице Флотской

фото: Facebook ГКП «Николаевводоканал»

В аварийную диспетчерской позвонили местные жители и сообщили об утечке, в результате осмотра обнаружены повреждения шлангов перекачки стоков. Шланги сильно изрезаны, ночью удалось оперативно организовать ремонт. Ситуация критическая и своими силами мы справиться не сможем ни физически, ни финансово. Отвечая на вопрос, а где деньги, которые абоненты платят — все обеспечены услугами водоснабжения и водоотведения, и те, кто добросовестно платит и те, кто живет за счет других. Насосные станции работают, вода из Днепра доставляется в очистные, очищается и попадает к абонентам, сточные воды очищаются и сбрасываются. Просим с пониманием отнестись к ситуации и не устраивать провокации вокруг обстоятельств, которые сложились. Проблема и она будет решена.

Руководитель предприятия также сообщил, что большинство коммуникаций в городе были проложены в 60-70 годы прошлого века и исчерпали свой ресурс. А сильные осадки дают на них дополнительную нагрузку. Как результат, после дождливой погоды, которая держалась несколько недель, и аномального количества осадков в городе образовались новые оползни.

Борис Дуденко заявил, что заменить все сети одновременно невозможно. Протяженность водоводов составляет почти 1200 км, а канализации почти 900. Кроме того, у предприятия есть насосные станции водопровода и канализации, здания очистных сооружений, также нуждаются в ремонте и модернизации.

Что мы видим сейчас, в результате сильных ливней бетонные коллекторы, которые повреждены газовой коррозией начали разрушаться. Провалы на канализационных сетях внезапные и опасные, они могут разрушать здания, затапливать сточными водами, загрязнять окружающую среду. Легко находить виновных и все смахнуть на погоду, но хочется внести ясность относительно ситуации, которая складывается. Сети изношены, мы об этом говорим постоянно. Критически изношеные коллекторы мы заменяем в рамках инвестиционной программы предприятия и сотрудничества с ЕИБ (Европейским инвестиционным банком), — сообщил Борис Дуденко.