30 ноября после докового ремонта на Николаевском судостроительном заводе вышел на службу средний десантный корабль L401 «Юрий Олефиренко».

Согласно ремонтной сведениям у корабля восстановлены поврежденные участки внешней обшивки и элементы конструкций корпуса, винто-рулевая система, цистерны, трубопроводы и тому подобное.

Справка: L401 «Юрий Олефиренко» — средний десантный корабль проекта 773 спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. Корабли этого проекта за годы эксплуатации хорошо зарекомендовали себя благодаря конструктивной простоте, надежности, экономической эксплуатации и рациональному расположению десанта.

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