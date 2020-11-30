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Главная страница » Blog » Происшествия » ДК “Юрий Олефиренко” вышел из акватории судоремонтного завода

ДК «Юрий Олефиренко» вышел из акватории судоремонтного завода

ДК «Юрий Олефиренко» вышел из акватории судоремонтного завода
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30 ноября после докового ремонта на Николаевском судостроительном заводе вышел на службу средний десантный корабль L401 «Юрий Олефиренко».

Согласно ремонтной сведениям у корабля восстановлены поврежденные участки внешней обшивки и элементы конструкций корпуса, винто-рулевая система, цистерны, трубопроводы и тому подобное.

Справка: L401 «Юрий Олефиренко» — средний десантный корабль проекта 773 спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. Корабли этого проекта за годы эксплуатации хорошо зарекомендовали себя благодаря конструктивной простоте, надежности, экономической эксплуатации и рациональному расположению десанта.

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Алина Сидорова

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