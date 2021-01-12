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Главная страница » Blog » Власть » Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен

Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен

Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен
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С сегодняшнего дня патрульные начали ограничивать въезд грузового транспорта в город в часы пик, об этом сообщает полиция Николаевской области на своей странице в FB.

patrul time pik 2 1 1024x769 - Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен
Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Согласно решения Николаевского городского совета, с целью обеспечения стабильной жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на отдельных участках города, патрульные ограничивают въезд грузовиков в Николаев в часы пик.

На всех въездах в город установлены соответствующие знаки.

patrul time pik 1 1 768x1024 - Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен
Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства:

  • используемые при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций,
  • осуществляющие пассажирские перевозки,
  • перевозящие грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.
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