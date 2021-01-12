С сегодняшнего дня патрульные начали ограничивать въезд грузового транспорта в город в часы пик, об этом сообщает полиция Николаевской области на своей странице в FB.

Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Согласно решения Николаевского городского совета, с целью обеспечения стабильной жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на отдельных участках города, патрульные ограничивают въезд грузовиков в Николаев в часы пик.

На всех въездах в город установлены соответствующие знаки.

Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства:

используемые при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций,

используемые при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, осуществляющие пассажирские перевозки,

осуществляющие пассажирские перевозки, перевозящие грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.