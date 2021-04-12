С этого понедельника, 12 апреля, медицинские работники учреждений здравоохранения областного подчинения будут добираться на работу спецавтотранспортом. Такое решение было принято в субботу, 10 апреля, в ходе встречи заместителя председателя Николаевской ОГА Игоря Кузьмина с медицинскими директорами и главными врачами вышеупомянутых учреждений. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

В итоге, из расчета количества людей, которые нуждаются в подвозе к больницам, определены пять отправных базовых станций — локаций:

микрорайон Соляные, ул Гвардейская

микрорайон Соляные, ул Гвардейская микрорайон Намыв, вблизи роддома №3

микрорайон Намыв, вблизи роддома №3 улица Космонат — угол проспекта Богоявленского

улица Космонат — угол проспекта Богоявленского Площадь Победы

Площадь Победы Баштанское шоссе

В первой половине дня специализированный автотранспорт будет отправляться по маршруту дважды — в 7.00 и 7.15. Вечером, учитывая продолжительность рабочего дня, в обратном направлении будет отправляться в 16.00 — 16.30. К пассажирским перевозкам медиков будут привлечены десять единиц транспорта.