27 января исполком согласовал инвестиционную программу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Руководитель ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, сказал, что средства в сумме более 13 млн гривен направят на ремонт и реконструкцию объектов предприятия. Предусмотрено техническое переоснащение ряда котельных, реконструкция тепловых сетей, замена котлоагрегатов, закупка техники и тому подобное.

В рамках программы, в частности, запланировано:

замена котлов КВ-Г-2,9-115 СН на котельной по ул. Казарского, 2К

замена котлов КВ-Г-2,9-115 СН на котельной по ул. Казарского, 2К замена трех горелок на котле КВГ-7,56-150 №5 на котельной по ул. Китобоев, 7А

замена трех горелок на котле КВГ-7,56-150 №5 на котельной по ул. Китобоев, 7А установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Героев Украины, 21А

установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Героев Украины, 21А установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Китобоев, 7А

установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Китобоев, 7А установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Николаевская, 34Б

установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Николаевская, 34Б установление частотного преобразователя на сетевой насос на котельной по ул. Китобоев, 7А

установление частотного преобразователя на сетевой насос на котельной по ул. Китобоев, 7А реконструкция тепловых сетей по ул. Галины Петровой

реконструкция тепловых сетей по ул. Галины Петровой реконструкция тепловых сетей по ул. Архитектора Старова

реконструкция тепловых сетей по ул. Архитектора Старова реконструкция тепловых сетей по ул. Космонавтов

закупка экскаватора

Реализация запланированных мероприятий инвестпрограммы позволит повысить качество и надежность услуг по теплоснабжению. Сети и оборудование нуждаются в обновлении, чего не осуществлялось десятки лет. К тому же, выполняя запланированные мероприятия, мы сможем сэкономить природный газ и электроэнергию, — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.