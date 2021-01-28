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Главная страница » Blog » Власть » Для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» согласовали инвестиционную программу для реконструкции сетей

Для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» согласовали инвестиционную программу для реконструкции сетей

Для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» согласовали инвестиционную программу для реконструкции сетей
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27 января исполком согласовал инвестиционную программу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Руководитель ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, сказал, что средства в сумме более 13 млн гривен направят на ремонт и реконструкцию объектов предприятия. Предусмотрено техническое переоснащение ряда котельных, реконструкция тепловых сетей, замена котлоагрегатов, закупка техники и тому подобное.

В рамках программы, в частности, запланировано:

  • замена котлов КВ-Г-2,9-115 СН на котельной по ул. Казарского, 2К
  • замена трех горелок на котле КВГ-7,56-150 №5 на котельной по ул. Китобоев, 7А
  • установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Героев Украины, 21А
  • установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Китобоев, 7А
  • установление частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по ул. Николаевская, 34Б
  • установление частотного преобразователя на сетевой насос на котельной по ул. Китобоев, 7А
  • реконструкция тепловых сетей по ул. Галины Петровой
  • реконструкция тепловых сетей по ул. Архитектора Старова
  • реконструкция тепловых сетей по ул. Космонавтов
    закупка экскаватора
Реализация запланированных мероприятий инвестпрограммы позволит повысить качество и надежность услуг по теплоснабжению. Сети и оборудование нуждаются в обновлении, чего не осуществлялось десятки лет. К тому же, выполняя запланированные мероприятия, мы сможем сэкономить природный газ и электроэнергию, — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
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Алина Сидорова

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