14 апреля во время заседания исполнительного комитета было принято решение о предоставлении николаевцам материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Сумма пособия составляет более 174 тысяч гривен. Его получат горожане в соответствии с поданными заявлениями.

Так, будет выплачена одноразовая материальная помощь в размере 129 тысяч гривен. Также житель города получит 35 тысяч гривен на приобретение электрокардиостимулятора.

Кроме того, в соответствии с принятым решением будет оказана адресная стипендию лицам преклонного возраста, которым исполнилось 100 и более лет, и адресная стипендия члену семьи освободителя Николаева от нацистских оккупантов.