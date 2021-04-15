Сегодня Четверг, 15 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dtp11 600x400 - На Николаевщине в ДТП попал автомобиль, перевозивший тела умерших от Covid

На Николаевщине в ДТП попал автомобиль, перевозивший тела умерших от Covid

2020 05 25 card 600x400 - Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

vlcsnap 2021 04 13 16h27m33s105 600x400 - Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

abservatorija 600x400 - Укрпочта выпустит почтовую марку

Укрпочта выпустит почтовую марку «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

2020 05 25 card - Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен
0

14 апреля во время заседания исполнительного комитета было принято решение о предоставлении николаевцам материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Сумма пособия составляет более 174 тысяч гривен. Его получат горожане в соответствии с поданными заявлениями.

Так, будет выплачена одноразовая материальная помощь в размере 129 тысяч гривен. Также житель города получит 35 тысяч гривен на приобретение электрокардиостимулятора.

Кроме того, в соответствии с принятым решением будет оказана адресная стипендию лицам преклонного возраста, которым исполнилось 100 и более лет, и адресная стипендия члену семьи освободителя Николаева от нацистских оккупантов.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга
Next post На Николаевщине в ДТП попал автомобиль, перевозивший тела умерших от Covid

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки