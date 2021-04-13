12 апреля отдел социокультурной деятельности молодежи Николаевской областной библиотеки для юношества организовал на платформе Zoom виртуальные путешествия по улице Большой Морской из цикла «Юность и современность родного города» для студентов двух николаевских колледжей — строительного и экономики и пищевых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Вниманию участников были представлены исторический экскурс в дореволюционныйНиколаев, в котором две главные улицы: Соборная, административно-торговая улица, и банковско-коммерческая Большая Морская.

В течение путешествия ребята ознакомились с историей водолечебницы, с домом архитектора В. Андриевского, зданием банка и его элементами архитектуры, домом Уткина, который украшен железобетонными узорами. Осмотрели и здание, где расположена областная библиотека для юношества.

Подробно остановились на исторических объектах архитектора Е. Шкунберга, который построил половину старого Николаева. Во время экскурсии студентам показали фотоколлажи со старыми фотографиями и современными фотографиями, благодаря чему можно сравнить архитектуру города в разные промежутки времени.

Ведущая библиотекарь Оксана Крыловская отметила, что для получения более подробной информации присутствующие могут зайти на библиотечный сайт, где размещены video street-talking материалы виртуальных круизов не только по улицам Николаева, но и по уникальным природным и историческими местам области, а также легенды родного края. А в завершение онлайн-общения она призвала молодежь бережно относиться к памятникам истории и архитектуры, чтобы сохранить их для последующих потомков.