С 26 июля 2021 года открывается одностороннее движение автомобилей по реверсивному графику ежедневно:

с 08.00 до 11.00. — с мкрн. «Северный»;

с 08.00 до 11.00. — с мкрн. «Северный»; с 16.00 до 19.00. в направлении — мкрн. «Северный»

Схему движения через Николаевский судостроительный завод можно посмотреть по этой ссылке.

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации 14 июля 2021 года, протокол №22 «Об открытии проезда автотранспорта мостовым переходом расположенным на территории Государственного предприятия» Николаевский судостроительный завод «для устранения неудобств в виде заторов для жителей и гостей города, которые передвигаются на собственном и пассажирском автотранспорте.

Правила проезда через Николаевский судостроительный завод:

Водители легковых автомобилей, которые будут двигаться по мосту и дороге предприятия, должны двигаться по временной схеме движения автотранспорта только в определенное время, соблюдать требования установленных временных дорожных знаков, регулирующих движение автотранспорта, выполнять требования работников патрульной полиции. На пути временного проезда, в случае возникновения проблем с направлением движения, техническим состоянием автомобиля необходимо обращаться за помощью к работникам управления патрульной полиции в Николаевской области, которые будут постоянно осуществлять патрулирование маршрута. В местах возможного неустановленного проникновения посторонних лиц на территорию завода будут выполнять свои обязанности военнослужащие Национальной гвардии.