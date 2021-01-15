Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, с начала пандемии СOVID — 19 налогоплательщикам приходится работать в сложных условиях карантинных ограничений. Но, невзирая на трудности, субъекты хозяйственной деятельности Николаевщины своевременно платят налоги, сохраняют рабочие места, обеспечивая тем самым экономическое развитие государства и области.

В соответствии с статистическими данными, на Николаевщине за 2020 год зарегистрировано 1 449 новых предприятий — юридических лиц, 326 предприятий — юридических лиц прекратили свою хозяйственную деятельность. В течение 2020 года 6 417 физических лиц предпринимателей (ФЛП) начали собственное дело, 6 341 прекратили свою деятельность, то есть имеем позитивную динамику.

Для государства очень важно не допустить уменьшения количества предпринимателей во время карантина. Ведь малый бизнес обеспечивает важную социальную функцию — занятость населения, именно поэтому, основные мероприятия законодательной поддержки сейчас направлены на эти группы субъектов хозяйственной деятельности. Президентом и Правительством введен ряд налоговых преференций для бизнеса, среди которых: предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс гривен наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы в результате ввода карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика за всеми налогами и сборами не превышает 3 060 грн, мораторий на проведение проверок, отсрочка введения РРО, увеличение лимитов годового дохода для ФЛП 1,2 и 3 групп, одноразовая компенсация субъектам хозяйственной деятельности с целью возмещения расходов, понесенных за уплату единого взноса (ЕСВ), продолжение действия лицензий компаниям на продажу алкоголя на период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Это даст возможность предпринимателям более легко пройти карантинный период. В свою очередь, бизнес должен ответственно относиться к собственному будущему, легализовать деятельность, официально оформлять трудовые отношения с наемными работниками и не лишать себя социальных гарантий государства в будущем, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области