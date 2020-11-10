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Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве
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Национальный проект по развитию предпринимательства «Дія.Бізнес», инициированный Министерством цифровой трансформации Украины, официально открыл свой второй в Украине центр поддержки предпринимателей вместе с консалтинговой зоной  для представителей микро-, малого и среднего бизнеса 9 ноября 2020 года в Николаеве.

В открытии центра «Дія. Бізнес» в Николаеве принял участие и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, который уверен, что открытие такого центра создаст возможности для малого и среднего бизнеса в новых условиях, поскольку такие предприятия имеют важное значение для обеспечения экономического роста, инноваций и создания рабочих мест.

В центре «Дія. Бізнес» Николаевские предприниматели смогут получить профессиональные консультации по вопросам создания бизнес-плана, систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, юридической поддержки. Кроме получения консультаций, предприниматели смогут проходить учебу, участвовать в бизнес конференциях и образовательных мероприятиях и тому подобное.

«Открытие центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве является абсолютно релевантным к основным заданиям, которые сегодня возложены на налоговую службу Николаевской области. Поддержка партнерских отношений с бизнесом для нас была важна всегда, а во время карантина приобрела особенную актуальность. Ведь  специальной поддержки бизнес требует именно сейчас, во времена неожиданной мировой пандемии и экономических последствий карантинных мероприятий. Подчеркиваю, что Главное управление ГНС в Николаевской области всегда готово к активной коммуникации с бизнесом, предоставлению профессиональной консультативной помощи, в частности с помощью Центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес»,  — подытожил Дмитрий Прокофьев.

Справочно: Центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» расположен по адресу: г. Николаев, ул. Шевченко, 59/3. Контактный телефон — 063 287 8055, электронная почта — diia.business.mykolaiv@gmail.com

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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