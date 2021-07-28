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Главная страница » Blog » Власть » После принятия Закона “О водном транспорте” Дмитрий Разумков посетил “Нибулон”

После принятия Закона «О водном транспорте» Дмитрий Разумков посетил «Нибулон»

razumkov - После принятия Закона
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Одна из первых локаций, которую посетил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, стал судостроительный-судоремонтный завод «Нибулон». Спикер осмотрел мощности предприятия и пообщался с его генеральным директором Алексеем Вадатурским. Разумков назвал свой визит необходимостью, поскольку должен понимать, как работают или будут работать те, или иные законы в области водного транспорта, как уже принятые, так и те, которые сейчас находятся на рассмотрении в Парламенте.

сюжет ТРК Сатурн
У нас функционал связанный с Принятием законов и постановлений. Был принят Закон« О внутреннем водном транспорте «и мы должны понимать, как это будет работать. Законопроект» Об индустриальных парках «- тоже нужно получить «feedback» от регионов, пока я получаю только позитивный. Я надеюсь, что он будет принят в ближайшем будущем. Если мы говорим о Законе «О локализации», — тоже нужно получить «feedback» от бизнеса, в том числе — судостроительного. Как раз в этой отрасли и будет идти речь о инвестициях, — сказал Разумков.

На вопрос о возрождении и развитии судостроения спикер ответил, что вряд ли его удастся восстановить до прежнего уровня. Впрочем считает, что в действующие предприятия нужно привлекать инвестиции и строить все, что возможно, самостоятельно.

Мы не все можем построить. Но часть мы точно можем сделать на своей территории. Корветы у нас государство точно покупает и было бы неплохо, если бы мы строили здесь, но с привлечением других стран. Мы, например, не можем делать двигатели, даже» Нибулон «покупает их за рубежом. Но часть своей работы, строительство, точно можно делать у нас.

В заключение Дмитрий Разумков добавил, что Рада готова принимать необходимые решения для создания благоприятного инвестиционного климата в Украине.

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Алина Сидорова

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