В среду, 11 ноября, на заседании исполкома, обсуждали начало отопительного сезона в Николаеве. Во время доклада заместитель мэра Юрий Степанец, объяснил, почему еще не все дома обогреваются.

Дело в том, что 6 ноября АО «Николаевгаз» розпломбировало только котлы ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а с котлов ЧАО «Николаевской ТЭЦ» пломбы начали снимать только в воскресенье, 8 ноября. Это одна из причин задержки. Другая причина — аварии на сетях ТЭЦ.

Ежегодно при запуске тепла на сетях «Николаевской ТЭЦ» происходят аварии. К счастью, в этом году крупных аварий не зафиксировано, были только маленькие порывы. Сегодня Николаевская ТЭЦ также запустила тепло, но в Ингульском районе вчера произошла небольшая авария в районе автовокзала. Вечером ее устранили и в половине первого ночи тепло пошло в дома Ингульского района, которые обслуживает Николаевская ТЭЦ. Сейчас у этого предприятия есть одна авария — на углу улиц Пушкинской и Пограничной. Восстановительные работы на стадии завершения. Нам обещают, что сегодня тепло запустят по этой сети, — сказал во время доклада Юрий Степанец.

На исполкоме сказали, что если аварий на тепловых сетях больше не будет, с завтрашнего дня во всех жилых домах и других объекта, которые обслуживаются «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ», будет тепло.