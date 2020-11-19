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Главная страница » Blog » Власть » До 2023 года в Николаеве построят мост и приведут в порядок вокзал – Кабмин

До 2023 года в Николаеве построят мост и приведут в порядок вокзал — Кабмин

До 2023 года в Николаеве построят мост и приведут в порядок вокзал — Кабмин
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В перечне приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020 — 2023 годы Правительство внесло строительство моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Соответствующий документ Кабинет Министров утвердил 18 ноября.

Всего в перечень вошли около 100 проектов, в частности в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта, культурной и туристической инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, научной и образовательной инфраструктуры, перерабатывающей промышленности, обращения с отходами, природоохранной сферы, оказания услуг почтовой связи.

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Судя по документу, также планируют отремонтировать трассу М-14 «Мелитополь — Одесса», провести реконструкцию Николаевского международного аэропорта и сдать в концессию николаевский железнодорожный вокзал.

День планируют брать из государственного и местных бюджетов, а также искать инвесторов.

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Алина Сидорова

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