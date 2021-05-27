Адвокаты Николаевского глиноземного завода назвали незаконным решение суда в пользу псевдо-экологической организации «Стоп шлам», а также обратили внимание на множественные нарушения процессуального законодательства, допущенные судьей Ириной Бобровой во время рассмотрения дела. В связи с этим НГЗ не признает решение Заводского районного суда Николаева и готов оспорить его в апелляционной инстанции, добиваясь защиты от эко-рейдеров из «Стоп шлам».

«Мы считаем, что это решение незаконно: в суде не была доказана вина Николаевского глиноземного завода, не были установлены лица, которым якобы причинён моральный ущерб. Во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода адвокаты «Стоп шлам» не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности, что может свидетельствовать о масштабном мошенничестве», — прокомментировала решение первой инстанции Оксана Карпенко, начальник юридического отдела Николаевского глиноземного завода, представлявшая его интересы на судебных заседаниях.

«Не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинён хозяйственной деятельностью НГЗ. Не было приведено ни одного доказательства, которое подтверждало бы этот ущерб. — добавила Оксана Карпенко. — В свою очередь Николаевский глиноземный завод предоставил все необходимые доказательства и документы, показания, которые подтверждают, что хозяйственная деятельность завода никак не могла причинить моральный вред, поскольку предприятие действует в рамках правового поля», — подчеркнула юрист.

Не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинён хозяйственной деятельностью НГЗ.

Как известно, в ходе процесса адвокаты НГЗ неоднократно требовали отвода судьи в связи с тем, что ее действия были предвзяты и необъективны, а допущенные ею процессуальные нарушения и игнорирование требований представителей НГЗ действовать в рамках закона были проигнорированы. Вопреки законодательным правилам ход процесса и вынесение решения было скрыто от представителей СМИ — их не пустили в зал заседаний. А решение по делу из нескольких томов материалов уместилось на одной страничке.

Решение суда первой инстанции в данном деле не вступило в силу и не подлежит исполнению. Николаевский глиноземный завод не признает законность этого решения и заявляет о готовности оспорить его в апелляционной инстанции», — заявила начальник юридического отдела Николаевского глиноземного завода, представлявшая его интересы на судебных заседаниях.

Ссылаясь на результаты сомнительной психологической экспертизы, эко-шантажисты из организации «Стоп шлам» пытаются отсудить у НГЗ 9,2 млрд грн. При этом ни у государственных органов экологического надзора, ни у медиков, ни у жителей прилегающих к НГЗ населенных пунктов нет претензий к работе НГЗ. На протяжении всего судебного процесса адвокаты псевдо-экологической организации не дали выступить ни одному из почти 1 300 людей, чьи интересы они якобы представляют. Помимо этого, 9,2 млрд гривен «Стоп шлам» пытается взыскать в своих интересах, а не в пользу своих членов, как это принято в практике подобных исков — такие действия также можно считать масштабным мошенничеством, поскольку многих из подписантов документов со стороны «Стоп шлам» не удалось найти или установить, а люди, которых удалось найти, не знают что от их имени подан иск на 9,2 млрд. грн., и они могут стать миллионерами.