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Главная страница » Blog » Главная » Долг николаевцев перед “Николаевоблтеплоэнерго” составляет 118,6 миллионов гривен

Долг николаевцев перед «Николаевоблтеплоэнерго» составляет 118,6 миллионов гривен

Долг николаевцев перед «Николаевоблтеплоэнерго» составляет 118,6 миллионов гривен
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На сегодняшний день николаевцы задолжали ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» 118,6 миллионов гривен. Предприятие просит оплатить долг или воспользоваться возможностью заключить договор его реструктуризации и оформить рассрочку на оплату, сообщает пресс-служба предприятия.  

Также в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предупреждают, что в случае наличия у должника задолженности за услуги теплоснабжения и отказа погасить ее в добровольном порядке, предприятие обращается в суд с исковым заявлением о взыскании долга. Таким образом, должник помимо основного долга будет вынужден оплатить также сумму инфляции и 3% годовых за весь период просрочки платежа, а также сумму судебного сбора, которая с 1 января 2021 увеличилась и составляет в исковом производстве 2270 грн, что в целом, значительно увеличивает сумму задолженности.

Полученное решение суда передается в Государственную исполнительную службу, которая занимается взысканием задолженности в принудительном порядке. Для должника это предполагает дополнительное взыскание исполнительного сбора в размере 10% от суммы долга назначенной судом, исполнительные расходы, минимальный размер которых 227,54 грн и самое главное — это арест всех банковских счетов, в том числе и социальных выплат, арест, описание и реализация имущества движимого и недвижимого и всех материальных ценностей, запрет выезда за границу, внесенные в государственный реестр должников и другие санкции.

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Людмила Александрова

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