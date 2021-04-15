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Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

vlcsnap 2021 04 13 16h27m33s105 - Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга
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Национальная стратегия безбарьерности, которая вот-вот заработает в Украине, предусматривает, что к 2030 году все инфраструктурные объекты в Украине должны стать доступными для людей с инвалидностью. Речь идет не только о социальных учреждения, а и о культурных заведениях, игровых площадках и спортивных школах. Собственно, рейд по последним устроил городской комитет по доступности в Николаеве. Во главе с председателем областной организации союза лиц с инвалидностью, инициативная группа фиксировала так называемые препятствия, которые могут встретиться на пути, например, человеку в кресле, если он решит заняться спортом.

Сразу две ДЮСШ (ДЮСШ №2 и СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ) на улице Спортивной объединяют общие проблемы. Их доступность, а точнее -недоступность, видна невооруженным глазом. Асфальт в ямах, везде крутые ступеньки, отсутствуют пандусы и кнопки вызова. И это только извне. Внутрь без помощи вообще не попасть, опять же из-за крутых ступенек и узких проходов.

vlcsnap 2021 04 13 16h30m04s817 1024x576 - Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

Нового депутата Юрия Степанца, такое положение дел уже давно не удивляет. Рассказывает: в Николаеве для людей с инвалидностью до сих пор не подстроены некоторые социальные учреждения, а о спортивных школы говорить не приходится. Удивляет скорее то, что при таких условиях спортсмены с ограниченными возможностями становятся чемпионами.

Члены комитета говорят: конечно же такие мониторинги не решают проблемы на месте. Но, по крайней мере, позволяют их систематизировать, оценить объем работ и будущие расходы.

Напоследок важно сказать: устранение барьеров дает возможность гражданам с ограниченными возможностями участвовать в экономической и социальной жизни города, делает их жизнь более комфортной, улучшает самочувствие, и снижает социальную напряженность.

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Алина Сидорова

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