В выходные дни ожидаются не очень комфортные погодные условия, — сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.

Время от времени будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя (ночью местами с мокрым снегом).

25 декабря, ветер будет преобладать юго-западный, порывистый. В дальнейшем ветер ослабеет до умеренного и изменит направление на северный.

Температура будет значительно колебаться: 25 декабря ночью 2-7 ° тепла, днем ​​5-10 °, в течение суток 26 декабря 1-6 ° тепла °, 27 декабря температура ночью снизится до 0-5 ° мороза, днем ​​останется в пределах 0-6 ° тепла.

Ночью 27 декабря сохраняется вероятность гололеда, налипания мокрого снега, гололед на дорогах.