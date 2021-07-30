Сегодня, 30 июля, около 06:00 на 118 кмдорогы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» столкнулись Hyundai Tucson и Kia Carens. Об єтом сообщают в ГУНП Николаевской области.

В результате аварии водители обеих машин 35-ти и 46-ти лет, а также 47-летняя пассажирка Hyundai с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Событие квалифицированная по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.