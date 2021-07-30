Сегодня Пятница, 30 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

sobaka 600x400 - В Николаеве есть возможность бесплатно вакцинировать и чипировать домашнего любимца

В Николаеве есть возможность бесплатно вакцинировать и чипировать домашнего любимца

pervom 310 1 600x400 - Житель Первомайска выращивал коноплю, во время обыска з участка изъяли 84 двухметровых куста

Житель Первомайска выращивал коноплю, во время обыска з участка изъяли 84 двухметровых куста

2021 07 29 at 21.42.39 600x400 - Водителя Mitsubishi, который сбил 12-летнего мальчика в Первомайске и скрылся с места ДТП, задержали в Киевской области

Водителя Mitsubishi, который сбил 12-летнего мальчика в Первомайске и скрылся с места ДТП, задержали в Киевской области

1 ce 03 600x400 - «Чунцинський экспресс»: николаевцев приглашают на специальный показ киношедевра Вонга Карвая

«Чунцинський экспресс»: николаевцев приглашают на специальный показ киношедевра Вонга Карвая

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Происшествия » ДТП на “одесской” трассе: трое пострадавших в больнице

ДТП на «одесской» трассе: трое пострадавших в больнице

dtp 2 - ДТП на
0

Сегодня, 30 июля, около 06:00 на 118 кмдорогы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» столкнулись Hyundai Tucson и Kia Carens. Об єтом сообщают в ГУНП Николаевской области.

dtp 1 1024x766 - ДТП на

В результате аварии водители обеих машин 35-ти и 46-ти лет, а также 47-летняя пассажирка Hyundai с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

dtp 3 1024x800 - ДТП на

Событие квалифицированная по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

Spread the love
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post С фасада здания «Детского мира» убрали "кричащую" рекламную вывеску
Next post Замглавы ОП Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках «Большого строительства»

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

farfor 600x400 - В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

2 1 600x400 - Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

logotip mikolaieva 1 600x400 - Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал