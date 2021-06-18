Сегодня, 18 июня, примерно в 8:50 на автодороге Н-11 «Днепр — Николаев» возле села Михайловка в Баштанском Toyota Camry съехала с дороги и столкнулась с деревом. Об этом сообщают в ГУНП.

В результате ДТП водитель и пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц».

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 063-426-16-72., 102.