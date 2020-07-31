ДТП с маршруткой произошло 30 июля, приблизительно в 18:20 на проспекте Центральном, между улицами 6-3-я Слободская. Об этом сообщили в полиции.

В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

По предварительным данным, 44-летний водитель Руты не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП и его причины. По данному факту открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и проводят расследования). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.