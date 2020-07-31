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Главная страница » Blog » Происшествия » ДТП в Николаеве: маршрутка врезалась в дерево, пострадали 9 пассажиров

ДТП в Николаеве: маршрутка врезалась в дерево, пострадали 9 пассажиров

ДТП в Николаеве: маршрутка врезалась в дерево, пострадали 9 пассажиров
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ДТП с маршруткой произошло 30 июля, приблизительно в 18:20 на проспекте Центральном, между улицами 6-3-я Слободская. Об этом сообщили в полиции.

2020 07 31 dtp3 1024x576 - ДТП в Николаеве: маршрутка врезалась в дерево, пострадали 9 пассажиров

В ДТП возле Кривого Озера погибли два пешехода

По предварительным данным, 44-летний водитель Руты не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

2020 07 31 dtp2 1024x576 - ДТП в Николаеве: маршрутка врезалась в дерево, пострадали 9 пассажиров

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП и его причины. По данному факту открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и проводят расследования). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

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Алина Сидорова

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