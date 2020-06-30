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2 - ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ
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ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ

ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ
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О ДТП на трассе М-14 «Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Шевченково Витовского района сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Ранее сообщалось про еще одно ДТП возле села Шевченково, в котором пострадали трое пострадали трое взрослых и 5-летний ребенок

2020 06 30 dtp1 1024x498 - ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате лобового столкновения автомобилей Fiat и ЗАЗ-1102 заблокированным оказался водитель второго. Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали мужчину из покореженной машины и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Пассажир и водитель Fiat не пострадали.

2020 06 30 dtp3 1024x498 - ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области
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Алина Сидорова

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