О ДТП на трассе М-14 «Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Шевченково Витовского района сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Ранее сообщалось про еще одно ДТП возле села Шевченково, в котором пострадали трое пострадали трое взрослых и 5-летний ребенок

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате лобового столкновения автомобилей Fiat и ЗАЗ-1102 заблокированным оказался водитель второго. Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали мужчину из покореженной машины и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Пассажир и водитель Fiat не пострадали.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

