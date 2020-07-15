Во вторник вечером на улице Мира в Казанке произошло ДТП. 54-летний водитель ВАЗ 2104 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер».

«Магический ритуал» помог обогатиться двум мошенницам

В результате аварии пострадали 20-летний водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.