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Два человека пострадали в ДТП в Казанке

Два человека пострадали в ДТП в Казанке
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Во вторник вечером на улице Мира в Казанке произошло ДТП. 54-летний водитель ВАЗ 2104 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер».

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В результате аварии пострадали 20-летний водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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Алина Сидорова

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