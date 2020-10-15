Два ДТП с пострадавшими случились в Николаеве в один день. Об этом сообщают в полиции.

14 октября, примерно в 11:15 на перекрестке проспекте Центрального с улицей Малой Морской водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

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Также в 12:20 на улице Лазурной возле супермаркета «Таврия В» мужчина попал под колеса троллейбуса. Спасатели ГСЧС с помощью специальных принадлежностей из-под троллейбуса достали зажатого пострадавшего. С травмами его доставили в больницу.

Оба ДТП предварительно квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Полиция разыскивает свидетелей, которые могут обладать какой-либо информацией об обстоятельствах этих ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов. Обращаться по телефонам (067) 512-91-13 или 102.