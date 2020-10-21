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Главная страница » Blog » Минздрав » Два коронавирусных антирекорда в Украине: 6719 новых случаев COVID-19 и 141 умерший за сутки

Два коронавирусных антирекорда в Украине: 6719 новых случаев COVID-19 и 141 умерший за сутки

Два коронавирусных антирекорда в Украине: 6719 новых случаев COVID-19 и 141 умерший за сутки
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21 октября в Украине зафиксировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132219 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболело рекордное количество человек — 6719, из них 318 детей и 365 медработников;
  • госпитализированы 1009 человек;
  • 141 летальный случай;
  • выздоровели 2686 человек.

Всего за сутки осуществлено 62 869 тестирований, в частности 32729 исследований методом ПЦР, а также 30 140 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (713, в т. ч. м. Харьков — 534), Одесской (614), Полтавской (580) и Хмельницкой (322) областях, а также в г.. Киев (559).

Сейчас в больницах находится 22 977 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением.

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Елена Кораб

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