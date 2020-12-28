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Два жителя Николаева погорели на хранении наркотиков на кругленькую сумму

Два жителя Николаева погорели на хранении наркотиков на кругленькую сумму
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Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ГБН Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Заводского отдела полиции разоблачили двух жителей областного центра, которые хранили у себя дома наркотическое средство — каннабис.

Правоохранители под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов — 39-летнего житель Заводского района и его ранее судимого за имущественные преступления 53-летнего знакомого.

В результате следственных действий полицейские изъяли более двух килограмм каннабиса, что по ценам черного рынка составляет около 200 000 гривен, а также запал от гранаты.

narko sayt 4 769x1024 - Два жителя Николаева погорели на хранении наркотиков на кругленькую сумму

Оба мужчины утверждают, что хранили наркотические средства для собственного употребления.

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Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Алина Сидорова

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