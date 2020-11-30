Сегодня Понедельник, 30 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве нашли убитой супружескую пару

В Николаеве нашли убитой супружескую пару

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога

Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога

В Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19, один человек умер

В Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19, один человек умер

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время
0

Вскоре в Николаеве откроют свои двери 2 новых медицинских учреждения. Речь идет о семейных амбулатории в мкр. Матвеевка и в мкр. Северный. Сейчас там продолжаются строительные работы. Готовность амбулаторий составляет почти 100% и подрядчики уверяют, что они скоро будут сданы заказчику.

Семейную амбулаторию, что в Матвеевке, построили «с нуля» возле дома № 5 по улице Лесной.

По словам начальника управления здравоохранения Ирина Шамрай, жители Матвеевки давно ждут открытия новой амбулатории, ведь старый заведение находится в не самом лучшем состоянии.

Городские власти приняли взвешенное решение построить здесь семейную амбулаторию, соответствующюю современным стандартам. Она будет обслуживать около 7 тыс. человек, из них 1,2 тыс. детей, — сказала Ирина Шамрай. — Посетив это заведение, граждане смогут сдать соответствующие анализы. Это очень удобно, ведь жителям микрорайона не нужно будет ехать в центр города.

Семейная амбулаторий и в мкр. Северный расположилась в доме по улице Архитектора Старова, 4-А. Ее общая площадь составляет 523 кв.м. Там созданы комфортные условия как для посетителей, так и для медиков.

Вновь избранный мэр Сенкевич рассказал о приоритетах в своей работе

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога
Next post В Николаеве нашли убитой супружескую пару

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»