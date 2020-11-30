Вскоре в Николаеве откроют свои двери 2 новых медицинских учреждения. Речь идет о семейных амбулатории в мкр. Матвеевка и в мкр. Северный. Сейчас там продолжаются строительные работы. Готовность амбулаторий составляет почти 100% и подрядчики уверяют, что они скоро будут сданы заказчику.
Семейную амбулаторию, что в Матвеевке, построили «с нуля» возле дома № 5 по улице Лесной.
По словам начальника управления здравоохранения Ирина Шамрай, жители Матвеевки давно ждут открытия новой амбулатории, ведь старый заведение находится в не самом лучшем состоянии.
Семейная амбулаторий и в мкр. Северный расположилась в доме по улице Архитектора Старова, 4-А. Ее общая площадь составляет 523 кв.м. Там созданы комфортные условия как для посетителей, так и для медиков.
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