Двое детей из Вознесенского района, которые волею судьбы были лишены полноценной родительской опеки, нашли новую семью. Их радушно приняли Валерий и Светлана Топилины из села Бугское.

Кстати, приемные мальчик и девочка — родные брат и сестра.

Каждый такой ребенок ждет, что однажды добрые, ласковые люди заберут ее в свою семью. И это случилось! Саша и Ангелина уже дома, в безопасности и любви, потому что в этом доме всегда царит позитивная атмосфера, дети счастливы — на их лицах сияют улыбки.

16 июня глава района Сергей Шурабура совместно с председателем Бугской общины Юрием Заволокой и заместителем начальника службы по делам детей райгосадминистрации Людмилой Пахомовой посетили семью и поздравили их с «пополнением».

Сергей Шурабура подарил детям сладости, пожелал радости, вдохновения к обучению и счастье в новой семье, а Валерия Петровича и Светлану Васильевну поблагодарил за неравнодушие, трудолюбие и безграничное терпение, за светлую веру в возможность каждого ребенка, семейное воспитание и родительскую любовь, которая дает надежду детей на счастливое будущее.

по информации Николаевской ОГА