28 сентября в Вознесенский отдела полиции обратилась местная жительница и рассказала, что у нее пропал несовершеннолетний сын. По словам женщины, мальчик утром пошел на занятия в школу-интернат, а вечером позвонила учительница и сообщила, что он вместе с другом сбежал с дополнительных занятий.

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К розыску без вести пропавших детей был задействован весь личный состав Вознесенского отдела полиции, начались поиски. В течение часа экипажи сектора реагирования патрульной полиции нашли 12-летнего сына заявительницы у местного рынка, его друга — в одном из скверов города.

Полицейским беглецы признались, что им не очень нравится учиться, поэтому они решили прогулять факультатив и отправились путешествовать по городу.

Обоих несовершеннолетних передали родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.