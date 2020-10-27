Сегодня Вторник, 27 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Двое мужчин из Первомайска получат срок за ограбление местного храма

Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Губернатор Стадник назначил себе нового заместителя

Губернатор Стадник назначил себе нового заместителя

Мэр Сенкевич обратился к Премьеру Шмыгалю из-за карантина

Мэр Сенкевич обратился к Премьеру Шмыгалю из-за карантина

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Двое мужчин из Первомайска получат срок за ограбление местного храма

Двое мужчин из Первомайска получат срок за ограбление местного храма

0

27 октября по полиции обратился настоятель одной из церквей райцентра с сообщением о том, что несколько минут назад двое неизвестных мужчин украли имущество их религиозной общины.

Мужчина, представляясь работником газовой службы, грабил пенсионеров в Николаеве (видео)

Священнослужитель рассказал полицейским, что утром двое незнакомцев в нетрезвом состоянии пришли в храм и, выражаясь в его адрес нецензурной бранью с угрозами применить физическую силу, забрали имущество и ушли.

2020 10 27 hram2 1024x660 - Двое мужчин из Первомайска получат срок за ограбление местного храма

В течение нескольких часов оперативники вместе с сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции установили и разыскали злоумышленников.

Ими оказались местные жители 38-ми и 58-ми лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Правоохранители доставили грабителей в отдел полиции, где следователи задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. По словам мужчин, побудило их на преступление несогласие с построением указанной культового сооружения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от четырех до шести лет.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»