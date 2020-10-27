27 октября по полиции обратился настоятель одной из церквей райцентра с сообщением о том, что несколько минут назад двое неизвестных мужчин украли имущество их религиозной общины.

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Священнослужитель рассказал полицейским, что утром двое незнакомцев в нетрезвом состоянии пришли в храм и, выражаясь в его адрес нецензурной бранью с угрозами применить физическую силу, забрали имущество и ушли.

В течение нескольких часов оперативники вместе с сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции установили и разыскали злоумышленников.

Ими оказались местные жители 38-ми и 58-ми лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Правоохранители доставили грабителей в отдел полиции, где следователи задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. По словам мужчин, побудило их на преступление несогласие с построением указанной культового сооружения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от четырех до шести лет.