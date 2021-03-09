На днях, между селами Новогригорьевка и Раково на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев», инспекторы Службы автодорог обнаружили похищение элементов водосброса. Злоумышленники разобрали бетонные плиты и лотки, которые обеспечивали водоотвода с дороги. Предварительно ущерб оценили в миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе САД.

Чуть позже выяснилось, что местный житель решил за средства налогоплательщиков выложить подъезд к своему двору теми самыми похищенными бетонными плитами.

Стыд и совесть напрочь отсутствуют, а наглость и тотальная безответственность просто поражают. Миллионные убытки причиненны придорожной инфраструктуре, ведь из-за отсутствия полноценного отвода воды, почва будет подмывается, а это приведет к разрушению укрепляя насыпи, основания дорожного покрытия и опорных плит. Но самое главное — подвергнет опасности сотни людей, которые ежедневно курсируют основной трассой области. Срабатывает принцип домино, когда изменение одного элемента конструкции порождает цепную реакцию. И теперь дорожники, вместо того, чтобы выполнять плановые ремонты, должны восстанавливать изуродованное и раскуроченое место орудования здешнего вандала. А это миллионы гривен налогоплательщиков. Зато теперь мы знаем, как выглядит двор на миллион, — сказано на странице САД в Фейсбук.

Служба автодорог подала заявление в правоохранительные органы для расследования.