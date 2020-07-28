Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева Сергеем Медюком избрана мера пресечения двум жителям Одесской области, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146, ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, незаконное завладение транспортным средством).

Согласно материалам ходатайства, действуя в составе группы из четырех человек, реализуя свой умысел, направленный на незаконное лишение свободы гражданина соседнего государства, с целью завладения его имуществом, 25.07.2020 года, около 14.00, находясь по ул.Московская в Николаеве путем применения насилия к последнему посадили его на пассажирское сиденье принадлежащего ему автомобиля «Porshe Macan S», после чего поехали в направлении г. Одесса.

Согласно ходатайство, подозреваемые закрыли лицо потерпевшего и наносили ему удары. На его просьбы выпустить его из автомобиля не реагировали, цель своих действий не объясняли.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства следователь судья Сергей Медюк постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей до 22.09.2020 года без возможности внесения залога.

Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения другим фигурантам данного производства пока продолжается.

Пресс-служба Центрального районного суда Николаева.