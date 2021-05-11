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Еланецкий район получит более 10 миллионов гривен на строительство водопровода

2020 06 23 voda - Еланецкий район получит более 10 миллионов гривен на строительство водопровода
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Николаевский областной совет получила ответ на обращение в Госводагенство по содействию в решении вопроса водоснабжения населенных пунктов Еланецкого района.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в сети Фейсбук.

Учитывая наше обращение, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины сообщили, что в 2021 году на начало работ по реконструкции Казанковского группового водопровода для обеспечения Еланецкого района централизованным водоснабжением будут направлены 10,4 млн грн, — написала Анна Замазеева.

Это позволит начать процесс обеспечение качественной питьевой водой более 8000 жителей Еланецкой поселковой территориальной общины.

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Алина Сидорова

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