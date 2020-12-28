В Николаеве установили новую партию информационных табличек на 13 городских памятниках истории и архитектуры. Они оснащены QR-кодом и NFC-чипом, просканировав которые, можно узнать информацию об объекте на украинском, русском и английском языках. Текст также продублирован шрифтом Брайля, сообщает КУ «Агентство развития Николаева».

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Размещение табличек на самых популярных туристических локациях города проходит в рамках проекта «Mykolaiv Smart Route», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект стал победителем в конкурсе «Город инноваций-2020».

В Николаеве начали создавать инновационный туристический маршрут

«Мы получили большой интерес к проекту со стороны жителей Николаева и гостей города, приезжающих к нам на новогодние праздники. За то короткое время, когда появились первые три таблички, уже есть более 200 уникальных сканирований QR-кодов. Верю, что подобные инициативы помогают людям лучше изучать город, в котором они живут. А также существенно облегчают жизнь туристам, которые получают интересную информацию о городских достопримечательностях на удобном для них языке», — считает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям КУ«Агентства развития Николаева».

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами







Фото КУ «Агентство развития Николаева»

Новые таблички появились у водонапорной башни инженера Шухова, Городища «Дикий сад», Турецкого фонтана в яхт-клубе, у Николаевской астрономической обсерватории, у здания Водолечебницы доктора Кенигсберга, Дома флагманов и командиров (ДОФ), на здании театра Монте (Николаевский академический художественный русский драматический театр), у Казарм флотского экипажа (Николаевский областной краеведческий музей), у ворот Адмиралтейства (проходная Николаевского судостроительного завода), у здания Страхового общества (Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина), у Дома Эрлиха (Детская художественная школа), у дома Стоянова и дома командира Черноморского флота (Музей судостроения и флота).