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Главная страница » Blog » Криминал » Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом
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Хозяин создал целую систему выращивания наркорастений с высадкой рассады и капельным поливом.

2020 07 16 nowbug10 1024x768 - Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

В ходе обыска полицейские обнаружили на приусадебном участке 65 кустов конопли, которые были оснащены капельным поливом. В хозяйственном помещении нашли лотки для рассады, семена конопли, каннабис и устройство для употребления наркотических средств.

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  • 2020 07 16 nowbug11 768x1024 - Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

Все изъятое направили на экспертизу. Продолжается досудебное следствие, ожидаются выводы специалистов. По их результатам в отношении правонарушителя примут решение о привлечении его к ответственности. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом

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Алина Сидорова

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