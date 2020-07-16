Хозяин создал целую систему выращивания наркорастений с высадкой рассады и капельным поливом.

В ходе обыска полицейские обнаружили на приусадебном участке 65 кустов конопли, которые были оснащены капельным поливом. В хозяйственном помещении нашли лотки для рассады, семена конопли, каннабис и устройство для употребления наркотических средств.





Все изъятое направили на экспертизу. Продолжается досудебное следствие, ожидаются выводы специалистов. По их результатам в отношении правонарушителя примут решение о привлечении его к ответственности. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом