Исполком утвердил нормативы питьевого водоснабжения для населения города Николаева и нормы водопотребления. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как сообщила заместитель директора департамента ЖКХ горсовета Наталья Осецкая, нормативы разработаны по заказу департамента ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства».

В соответствии с Постановлением КМУ, данные показатели должны обновляться каждые 3 года. Их будут применять при расчетах стоимости услуг для потребителей, которые не установили счетчики.

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