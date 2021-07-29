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Главная страница » Blog » Власть » Если нет счетчика воды: Николаевский исполком утвердил нормативы питьевого водоснабжения

Если нет счетчика воды: Николаевский исполком утвердил нормативы питьевого водоснабжения

schetchik - Если нет счетчика воды: Николаевский исполком утвердил нормативы питьевого водоснабжения
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Исполком утвердил нормативы питьевого водоснабжения для населения города Николаева и нормы водопотребления. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как сообщила заместитель директора департамента ЖКХ горсовета Наталья Осецкая, нормативы разработаны по заказу департамента ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства».

В соответствии с Постановлением КМУ, данные показатели должны обновляться каждые 3 года. Их будут применять при расчетах стоимости услуг для потребителей, которые не установили счетчики.

Ознакомиться с нормативами

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Алина Сидорова

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