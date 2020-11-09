В понедельник, 9 ноября, во время онлайн-брифинга эксперт управления здравоохранения облгосадминистрации по направлению «Общая практика — семейная медицина» Ольга Присяжнюк рассказала об алгоритме действий больного, если врач с которым подписана декларация находится в отпуске, на больничном листе, или декларация заключено с врачом в другом населенном пункте.

В случае если семейный врач не отвечает на телефонные звонки, Ольга Присняжнюк порекомендовала направить соответствующее сообщение врачу, используя современные социальные сети, позвонить в регистратуру или колл-центр медицинского учреждения работники которого расскажут о дальнейших действиях больного, а в случае если врач с которым заключено декларация в отпуске или на больничном предложат терапевта, который будет наблюдать пациента. В некоторых колл-центрах имеется раздел с информационным сообщением о действиях пациента при появлении первых симптомов коронавируса.

Кроме того, Ольга Присяжнюк рассказала, что делать иногороднему больному с коронавирусом или с признаками этого заболевания, который временно находится (временно проживает) в г.. Николаеве, а декларация с семейным врачом заключена в другом городе, области или стране.

Она отметила, что согласно действующему законодательству пациент может позвонить в колл-центр медицинского учреждения и получить подробную информацию, что ему делать, или обратится за медицинской помощью к врачу при центрах ПМСП, который его осматривает и предоставляет соответствующие рекомендации. И в случае установления диагноза: подозрение на COVID -19, выдает направление и вызывает мобильную бригаду для обследования больного методом ПЦР.

В дальнейшем такой пациент информирует своего врача с которым заключена декларация, обсуждает с ним дальнейшую тактику лечения и может принять решение о временном перезаключения декларации.