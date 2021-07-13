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«Еврейский Николаев»: в краеведческом музее открылась новая выставка

vystavka evrejskij nikolaev - «Еврейский Николаев»: в краеведческом музее открылась новая выставка
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В Николаевском краеведческом музее открылась выставка «Еврейский Николаев», приуроченная к 30-летию независимости Украины. В нее вошли экспонаты, рассказывающие об истории еврейского народа и о его вкладе (экономический, культурный и духовный) в развитие Николаевщины со времен империи до независимости.

Экспонаты для выставки «Еврейский Николаев» была собраны из коллекций Николаевского краеведческого музея и Николаевского общества еврейской культуры.

Личные вещи, документы, предметы повседневного обихода, которые принадлежали еврейским семьям Николаевщины, дополняют вещи культовые, предоставленные Николаевской еврейской религиозной общиной.

Предметы в экспозиции дополнены информационными баннерами, с которых можно узнать о ключевых событиях в Николаеве направления связаны с евреями со времен Российской империи к независимости Украины. В центре выставки посетители увидят 3Д макет Николаевской хоральной синагоги, которая была разрушена при советской власти, в 50-хх годах. Воспроизведением культового здания в масштабе 1:50 в течение последних нескольких лет занимался благотворительный фонд памяти жертв Хологоста села Богдановка.

maket 1 1024x762 - «Еврейский Николаев»: в краеведческом музее открылась новая выставка

Выставка «Еврейский Николаев» будет работать в областном краеведческом музее до конца года.

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Алина Сидорова

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