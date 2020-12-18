17 декабря в Николаевском областном центре народного творчества и культурно-просветительной работы открылась областная новогодне-рождественская выставка «Феерия зимних праздников».

«Етносвітлиця» встретила новых гостей, которые создали в ее стенах незабываемую праздничную атмосферу.

Об этом сообщил Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

«Етносвітлиця» – это не просто обычный выставочный зал, это новый центр творческой жизни области, работа которого направлена на сохранение национальных традиций, возрождение культурного наследия и народных промыслов нашего края, отметила директор НОЦНТ и КОР, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая.

сюжет ТРК Сатурн

«В экспозицию «Феерия зимних праздников» вошли более 200 работ – от малой пластики до декоративных панно. Каждая работа поражает своей оригинальностью и красотой. Талантливые мастера представили свои изделия декоративно-прикладного искусства: вышивку, ткачество, резьбу по дереву, роспись, валяние, керамику, декоративную живопись, инсталляции из изолона, традиционных кукол, бумажное лозоплетение, соломоплетение, бумажную пластику», – рассказала руководитель творческого объединения «Прибужжя», заслуженный работник культуры Украины Валентина Кривцова.

Алла Бондарева и Наталья Ракитина украсили стены «Етносвітлиці» красочными росписями со сказочными цветами, птицами и спелыми гроздьями, а Любовь Засписочная и Ольга Гончарук – окна зала вырезанными узорами и невероятными бумажными ангелами.

Художница Татьяна Лебедь своими атмосферными экокартинами на деревянных срезах добавила экспозиции семейного уюта и тепла. Заслуженные мастера народного творчества Украины Валентина Дымова и Татьяна Базилевская-Барташевич украсили цветами выставку праздничными рушниками.

Об обереге «Етносвітлиці» и всех присутствующих позаботились Василиса Помян, которая представила уникальные иконы, и Сергей Лепеха – мастер по керамике, который изготовил праздничные подсвечники.

Рождественские колокольчики Ярославы Гончарук возвестили о приближении светлых новогодне-рождественских праздников. А главный атрибут праздника – рождественскую звезду – подарила «Етносвітлиці» мастерица Татьяна Кравец.

Традиционные обереговые геометрические орнаменты – символ космоса – представлены в декоративных панно Александра Рассолова. А Елена Полищук и Елена Мищенко украсили праздничную елку «Етносвітлиці» разнообразием игрушечных украшений. Рождественские дизайнерские композиции от мастерицы Анны Сальник стали настоящим украшением современного праздничного интерьера.