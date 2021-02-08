Третий тур всеукраинского конкурса «Учитель года — 2021» будет проведен в дистанционном режиме. Соответствующий приказ подписал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщается на сайте Управления образования Николаевского городского совета.

Финальные соревнования в номинациях «Руководитель учебного заведения» и «Математика» пройдут с 1 до 9 апреля 2021 года, в номинациях «Трудовое обучение» и «Украинский язык и литература» — с 14 до 22 апреля 2021 года. Все конкурсные испытания будут проводиться дистанционно. В зависимости от номинации, участники будут проходить следующие испытания:

«Дистанционный урок» (технологическая карта)

«Контрольная работа» (номинация «Математика»)

«Мастер-класс»;

«Методический практикум»;

«Дорожная карта творческого проекта» (номинация «Трудовое обучение»);

«Творческая работа» и «Анализ поэтического произведения» (номинация «Украинский язык и литература»).

Участники в номинации «Руководитель учебного заведения» будут проходить тестирование и практикум, решать «управленческую задачу». А во время финала дистанционно представят фандрейзинговый проект и проведут 30-минутную фасилитационную сессию.

Члены жюри в течение третьего тура тоже будут работать дистанционно. Но, чтобы коллегиально оценивать работу участников конкурса, им придется приехать в Киев. Организацию работы жюри с соблюдением законодательства Украины в части предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19 возложено на Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования».