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Главная страница » Blog » Главная » Финал всеукраинского конкурса “Учитель года – 2021” пройдет дистанционно

Финал всеукраинского конкурса «Учитель года – 2021» пройдет дистанционно

Финал всеукраинского конкурса «Учитель года – 2021» пройдет дистанционно
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Третий тур всеукраинского конкурса «Учитель года — 2021» будет проведен в дистанционном режиме. Соответствующий приказ подписал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщается на сайте Управления образования Николаевского городского совета.

Финальные соревнования в номинациях «Руководитель учебного заведения» и «Математика» пройдут с 1 до 9 апреля 2021 года, в номинациях «Трудовое обучение» и «Украинский язык и литература» — с 14 до 22 апреля 2021 года. Все конкурсные испытания будут проводиться дистанционно. В зависимости от номинации, участники будут проходить следующие испытания:

  • «Дистанционный урок» (технологическая карта)
  • «Контрольная работа» (номинация «Математика»)
  • «Мастер-класс»;
  • «Методический практикум»;
  • «Дорожная карта творческого проекта» (номинация «Трудовое обучение»);
  • «Творческая работа» и «Анализ поэтического произведения» (номинация «Украинский язык и литература»).

Участники в номинации «Руководитель учебного заведения» будут проходить тестирование и практикум, решать «управленческую задачу». А во время финала дистанционно представят фандрейзинговый проект и проведут 30-минутную фасилитационную сессию.

Члены жюри в течение третьего тура тоже будут работать дистанционно. Но, чтобы коллегиально оценивать работу участников конкурса, им придется приехать в Киев. Организацию работы жюри с соблюдением законодательства Украины в части предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19 возложено на Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования».

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Людмила Александрова

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